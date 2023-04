Due incidenti nel giro di poche ore Pedone travolto in viale Cavour Due auto bloccano la Superstrada

Due incidenti nel giro di poche ore tra il centro e la Superstrada. Il primo si è verificato in viale Cavour (all’altezza dei giardini), dove un ragazzo è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’allarme è scattato intorno alle 16. Un 33enne alla guida di una Panda stava superando un autobus in sosta alla fermata per far salire i passeggeri, quando si è trovato davanti un giovane che attraversava. Quando se ne è accorto non ha potuto fare nulla per evitarlo e lo ha investito. Il giovane – un egiziano neo diciottenne – è stato portato in ospedale. Ha riportato ferite e contusioni ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Un secondo incidente si è verificato, sempre nel pomeriggio, lungo la Ferrara-Mare non lontano dall’uscita di via Ravenna, direzione casello. Lo schianto ha riguardato due vetture, una delle quali era ferma mentre l’altra, proveniente da dietro, l’ha centrata in pieno. Le due donne alla guida non sono rimaste ferite, ma l’incidente ha causato code e disagi dal momento che i due mezzi hanno interamente occupato la carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Altedo per rilievi e viabilità.