'Due laboratori per piccoli lettori a Portomaggiore: Internazionale Kids nelle scuole'

Domani torna il consueto appuntamento con Internazionale anche a Portomaggiore per il settimo anno. Il comune di Portomaggiore ospiterà due laboratori dedicati alle scuole elementari, in particolare a due classi dell’Istituto Comprensivo "Maria Montessori" a cura della redazione di "Internazionale Kids". Internazionale Kids è il giornale rivolto ai bambini pubblicato da Internazionale. Ogni mese traduce in italiano i migliori articoli, giochi e fumetti dai giornali per ragazzi di tutto il mondo. Per lettrici e lettori dagli otto anni in su appassionati di ambiente, scienza, cultura, tecnologia ed economia. Nella mattinata di domani (venerdì 29), all’Istituto Comprensivo di Portomaggiore, la redazione di Internazionale Kids terrà un incontrolaboratorio dedicato alla fotografia.