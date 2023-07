Due mesi di indagini "Devianza giovanile, l’attenzione è massima"

di Federico Malavasi

Una scia di colpi, alcuni tentati e altri sfumati. Nel giro di poche settimane quel gruppo di ragazzini era diventato l’incubo di mezza città. Gli episodi finiti sotto la lente della polizia hanno destato non poche preoccupazioni e sono stati oggetto di numerose segnalazioni e denunce. Sin dal primo episodio, gli uomini della squadra mobile – coordinati dal dirigente Davide Lamanuzzi – si sono messi al lavoro nel massimo riserbo per risalire all’identità dei responsabili. Il focus dei poliziotti si è ben presto stretto su un gruppo di ragazzini ospiti della Città del Ragazzo di via don Calabria. Sono tutti stranieri arrivati in Italia senza accompagnamento. Si tratta di nomi non nuovi per gli investigatori della questura. Alcuni di loro hanno infatti alle spalle diversi precedenti di polizia. Le indagini sono state lunghe e complesse, ma alla fine ogni pezzo del puzzle è andato al suo posto.

Decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione dei presunti responsabili sono stati i racconti dei testimoni e delle vittime, oltre all’analisi di alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza collocati nelle vicinanze dei luoghi in cui si sono verificate le aggressioni o i furti. Un ulteriore tassello per incastrare i presunti responsabili sono stati i confronti e i riconoscimenti fotografici da parte di chi è incappato nella baby gang. Grazie a questo lavoro certosino è stato possibile cristallizzare le varie fasi di furti e rapine e raccogliere indizi sufficienti per chiedere al gip del tribunale dei minorenni le misure cautelari per i sette sospettati. L’attività arrivata ieri a una svolta testimonia ancora una volta lo scrupolo con cui la questura affronta episodi di questo tipo, delicati perché riguardano minori ma al contempo preoccupanti per la gravità delle condotte e l’allarme che provocano tra i cittadini. Insomma, come si legge in una nota diramata da palazzo Camerini, "resta altissima l’attenzione della polizia di Stato sul fenomeno della devianza giovanile, in costante sinergia con l’autorità giudiziaria competente".

Non è la prima volta che sul territorio ferrarese si verificano crimini (anche gravi) che hanno per protagonisti dei minorenni. Scavando nel recente passato torna alla memoria la tentata rapina con una pistola giocattolo della notte di Halloween al bar ‘Farmacia’, in galleria Matteotti (responsabile un giovane straniero residente in provincia), o l’aggressione ai danni di due pachistani avvenuta a maggio a Portomaggiore, indagine che ha portato a misure cautelari a carico di alcuni adolescenti del luogo. E questo solo per citare i fatti più eclatanti balzati di recente agli onori delle cronache. Tutto questo per ribadire l’importanza della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di questa natura. Un lavoro complesso e delicato che non può essere affidato soltanto all’attività di polizia, ma che deve passare anche per il campo educativo e dell’accoglienza.