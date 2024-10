"Due milioni di pernottamenti. Premiati Comacchio e i Lidi"

I dati relativi ai movimenti turistici registrati al 31 agosto, pubblicati sul sito della Regione, premiano, con quasi 2 milioni di pernottamenti, Comacchio e i suoi Lidi. "Questi dati – dichiara il sindaco Pierluigi Negri – confermano la bontà del nostro progetto e l’efficacia della sinergia pubblico-privato. Ci spingono a proseguire, con convinzione, il cammino tracciato nel settembre del 2020 con la consapevolezza che ogni iniziativa e ogni evento costituiscono un passo, un momento di crescita per la nostra splendida città. Un grande investimento su Comacchio, la sua visibilità e la sua crescita". Dai dati emerge un incremento di presenze del +4,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, superiore ai dati dell’intera riviera emiliano-romagnola, e un aumento di visitatori stranieri, con un +23,6% della Germania, che si attesta, complessivamente sul +12,7%. Così l’assessore al turismo Emanuele Mari: "I dati ufficiali dei primi 8 mesi dell’anno, che vedono un consistente aumento degli stranieri e la conferma delle presenze italiane, sono in linea con le aspettative. Gli sforzi indirizzati verso la promozione della città e del territorio da parte dell’amministrazione comunale e di tutti gli attori coinvolti, così come le relazioni con società di settore e la partecipazione alle maggiori Fiere turistiche internazionali, rendono Comacchio sempre più attrattiva come destinazione turistica".