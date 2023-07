Due minorenni denunciati per tentato furto di biciclette in stazione

Colti con le mani nel sacco mentre cercavano di rubare biciclette in stazione. A finire nei guai sono stati due minorenni. Li hanno scoperti gli agenti delle volanti inviati sul posto perché alcuni residenti avevano segnalato dei giovani intenti ad armeggiare con le biciclette parcheggiate. Giunti sul posto i poliziotti hanno notato due ragazzini, di cui uno con in mano due bici e l’altro che, accovacciato, cercava di togliere dalla rastrelliera un’altra ‘due ruote’. Alla vista degli agenti il giovane ha smesso di fare ciò che stava facendo e, alla richiesta degli stessi poliziotti, ha ammesso che stavano cercando di impossessarsi di bici non loro. Vicino alla rastrelliera sono state inoltre trovate due catene forzate e il cavalletto utilizzato per lo scasso. I giovani, identificati come due minori stranieri, sono stati accompagnati in questura e denunciati.