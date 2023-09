Due nuove moto per i vigili "Utili contro chi usa il cellulare"

Agenti di polizia locale anche in moto. Da ieri sul territorio comunale di Vigarano Mainarda e di Vigarano Pieve il servizio delle pattuglie si svolge anche in moto. "Lo annuncio con piacere ai cittadini – spiega il sindaco Davide Bergamini – perché si tratta di una novità, permettendo così di raggiungere e controllare i luoghi del nostro territorio in modo più veloce ed efficiente". Da qui un appunto: "La sicurezza e la presenza sul territorio sono fondamentali, e questa iniziativa ne è un chiaro esempio. Grazie alla nostra Polizia locale per l’impegno costante nella tutela di Vigarano". Le moto in questione sono quelle in dotazione nell’Alto ferrarese, che si muovono su tutti i comuni. Con l’ingresso, dal 1° gennaio scorso, nel corpo intercomunale, anche Vigarano può avvalersi del servizio. Le moto in dotazione sono due: le guida personale specializzato individuato come gruppo motociclisti, che opera sul territorio di Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano. E’ la forza del corpo intercomunale che condivide attrezzature e personale estendendo i servizi. Le moto vengono utilizzate per occasioni particolari, come accompagnare cortei di auto d’epoca, gare di ciclismo, momenti di rappresentanza, ma anche per servizi dove è richiesto di raggiungere più velocemente un’auto, ad esempio se si coglie un guidatore al telefono cellulare, più facile da raggiungere e fermare su due ruote. Le motociclette degli agenti di Polizia locale arriveranno dunquenei territori per servizi specifici.

cl.f.