Due nuovi asili e un polo per l’infanzia Sul piatto ci sono dieci milioni di euro

È con un team di cinque studi professionali – una ventina di professionisti nel complesso – che prosegue, avviandosi alla conclusione, la progettazione dei nuovi asili e dell’ampliamento di alcune strutture per l’infanzia già esistenti. I fondi del Pnrr nel complesso sono 10 milioni. In settimana in Comune i progettisti hanno fatto nuovamente il punto affrontando le nuove realizzazioni sotto tutti i profili interessati: strutturale, educativo, impiantistico, la pianificazione delle dotazioni, lo studio degli spazi, l’integrazione tra strutture e la continuità con le aree verdi all’aperto. Nel complesso si tratta di quattro interventi. I due nuovi asili al Doro (nel parco adiacente alla scuola dell’infanzia statale Guido Rossa), e a Quartesana, l’ampliamento del nido Girasoli, in zona via Bolognavia Rivana e il nuovo polo per l’infanzia di via Coronella (frazione di Chiesuol del Fosso). Il cronoprogramma prevede la conclusione della fase progettuale entro il 15 aprile. In campo c’è anche l’Azienda Usl per i temi riguardanti l’igiene, la sicurezza sanitaria, le dotazioni. Dal lavoro dei professionisti in campo, sulle linee di indirizzo dell’Amministrazione, sono già emerse le prime proposte. Ciascun progetto coinvolge una rete di professionisti, per un totale di cinque studi in campo, che lavorano in costante contatto con i tecnici comunali.

Ne fanno parte lo studio Inout architettura (con l’architetto Mario Benedetto Assisi) per il nuovo polo per l’infanzia di via Coronella, lo studio associato Riguzzi e Mascellani e la società Via Ingegneria Srl per il nuovo asilo ‘Rossa’, lo studio di architettura associato Bpa – con l’architetto Duccio Pierazzi – e l’ingegnere Claudio Martini per l’ampliamento del nido ‘I Girasoli’, gli architetti Sergio Fortini ed Elisa Uccellatori dello studio ‘Città della cultura cultura della città’, per la nuova struttura di Quartesana, con i tecnici comunali dei servizi infrastrutture ed educativo-scolastico. Alle riunioni partecipano gli assessori Dorota Kusiak per gli aspetti riguardanti la definizione delle esigenze educative e formative dei servizi e Andrea Maggi, delegato al Pnrr. Tra gli input forniti dall’Amministrazione al team di tecnici ci sono la costruzione di spazi che garantiscano la continuità dell’intero percorso educativo tra 0 e 6 anni, la necessaria comunicazione e integrazione tra istituti nuovi ed esistenti.