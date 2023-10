"Due nuovi centri giovanili contro il disagio"

Due nuove sedi dedicate all’aggregazione giovanile a Portomaggiore. L’obiettivo è la creazione di una rete solida di interconnessione tra tutti i soggetti che animano e curano le azioni rivolte alla popolazione giovanile e, in tal senso, è da considerarsi un risultato di assoluta importanza il fatto che a ospitare i centri saranno L’oratorio di San Carlo e la palestra del polo scolastico, contesti strategici per garantire a tutti i ragazzi la possibilità di sperimentare forme di socialità e di relazione che vadano incontro ai criteri di inclusione, responsabilità, sostegno che sono alla base di tutte le nostre proposte.

"All’interno dei centri - afferma il referente del progetto per Coop Serena, Govanbattista Morini - saranno organizzati incontri con esperti, attività creative, laboratoriali e sportive, tutte progettate insieme ai ragazzi e condotte da educatori esperti. I centri di aggregazione vogliono diventare uno snodo nella rete dei servizi e delle risorse che il territorio offre ai suoi più giovani cittadini, o come li chiamiamo noi, giovani protagonisti". "La popolazione giovanile, i cui indici di devianza e di dispersione scolastica e l’evidente stato di emarginazione rispetto al contesto cittadino costituiscono un allarme sociale da non sottovalutare – interviene l’assessore Gian Luca Roma – i luoghi di aggregazione sono punti di riferimento per l’organizzazione di iniziative rivolte ai preadolescenti, adolescenti e giovani. Troppo spesso si parla di ragazzi solo per circostanze o fatti negativi, con il Centro di Aggregazione ci piace pensare di poter valorizzare il diritto al tempo libero in maniera proattiva e costruttiva".

"E’ un progetto in cui ho creduto molto fin dall’inizio – tira le conclusioni l’assessore Michela Bigoni - basato non solo sul Protagonismo giovanile, ma anche sulla promozione della cittadinanza attiva per favorire la socializzazione, contrastare il rischio isolamento dei giovani e attivare azioni di comunità. Un progetto ambizioso e stimolante che vede i ragazzi del territorio come principali protagonisti, favorendo sinergie e contaminazioni tra i diversi soggetti della comunità locale, accrescendo il valore della responsabilità collettiva. L’obiettivo che ci eravamo posti come Amministrazione era di favorire l’incontro tra giovani di culture diverse, contrastando la separazione dei percorsi tra agio e disagio, nell’ottica della ricombinazione sociale". La partenza delle attività è prevista per lunedì 30 ottobre. La partecipazione è gratuita.

Franco Vanini