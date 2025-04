Due open day nelle riserve naturali gestite dai militari

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, nell’ambito della 2° edizione della Giornata nazionale del ‘Made in Italy’, promuove due Open day all’interno di due tra le Riserve Naturali dello Stato gestite dal Reparto stesso. Saranno due appuntamenti, aperti a tutta la popolazione, con lo scopo di veicolare i temi che caratterizzano la missione dei Carabinieri Forestali: la tutela e la conservazione della biodiversità, delle specie di animali e vegetali minacciate d’estinzione. Il primo è fissato per giovedì alle 9.30, con punto di ritrovo all’ingresso del Parco pubblico di Marina di Ravenna, in via Zara. Il secondo, il 9 aprile alle 9, per scoprire i segreti del Bosco della Mesola. Il punto di ritrovo sarà l’ingresso della Riserva Naturale (in via dei Frassini 24). L’open day avrà la durata indicativa di 4 ore e si percorreranno all’incirca 12 chilometri. La partecipazione è gratuita.