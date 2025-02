Due panda a lezione di ‘Abbracci’

Gli ‘Abbracci’ sono un posto perfetto in cui abitare. E proprio uno dei gesti fondamentali per la vita di tutti noi sarà protagonista dello spettacolo di oggi, alle 16.30, in sala Estense per la rassegna Teatro Ragazzi della Fondazione Teatro Comunale, che torna dopo l’ultimo sold out. A cura del Teatro Telaio con Stefania Caldognetto e Massimo Politi, Michele Beltrami e Paola Cannizzaro, ‘Abbracci’ racconta la storia di due panda che stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Sarà necessario andare a una scuola speciale, quella degli abbracci. E così i due panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù. Una storia che può far sorridere, emozionare e far riflettere tutti.