Due passi nella storia Commedia dialettale a Pontelagoscuro

Un viaggio a ritroso nella storia della nostra città, tra cultura e risate rigorosamente in dialetto ferrarese. La compagnia Qui Quo Quacchio presenta ‘A spass con la storia ad Frara’, una brillante commedia dialettale dedicata ai fasti del nostro passato, ai monumenti e alla tradizione. L’appuntamento è per questa sera (a partire dalle 21) in piazza Buozzi 7, a Pontelagoscuro. L’iniziativa si tiene nell’ambito della sagra ‘Ponte in festa’, che in questi giorni sta animando il centro della frazione sul Po. L’ingresso è libero.