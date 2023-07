Due pioppi vecchi e malati "Sono troppo pericolosi" A giorni l’abbattimento

A seguito di accertamenti sullo stato di salute di due pioppi, uno nel parcheggio di San Guglielmo e l’altro all’interno del Parco Massari, è emersa la necessità di procedere nei prossimi giorni all’abbattimento. Le loro condizioni fitosanitarie e vegetative, fortemente compromesse e non recuperabili, non consentono il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza a persone e cose. Nel rispetto del ‘Regolamento del verde pubblico e privato’ del Comune, sarà messo a dimora un congruo numero di alberature in sostituzione, condividendone con l’Amministrazione comunale la scelta della specie più adatta al contesto esistente. Il servizio Ferrara Tua ha già provveduto a segnalare in loco le piante oggetto di abbattimento.