Due posti disponibili alla biblioteca Frank

Sono due i posti disponibili alla biblioteca comunale ‘Anne Frank’ di Copparo, uno riservato ai ‘giovani con minori opportunità’, per i ragazzi che vogliano vivere l’esperienza del servizio civile universale. Il bando di selezioni è aperto: si potrà inoltrare la candidatura fino alle 14 del 10 febbraio. Nel territorio ferrarese sono disponibili 86 posti nei progetti promossi dal Csv Terre Estensi: Copparo partecipa al programma di intervento DigiCultura. L’obiettivo è aumentare l’accessibilità ai servizi culturali offerti dalla biblioteca attraverso tecniche digitali, comunicative e aggregative all’avanguardia. L’impegno richiesto è 12 mesi, per 25 ore settimanali. Il compenso riconosciuto è di 444,30 euro mensili. È possibile presentare domanda di ammissione al servizio civile unicamente attraverso la piattaforma DOL (Domande on-line) all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it: per l’accesso è richiesta l’identità digitale (www.agid.gov.ititpiattaformespid) con credenziali di sicurezza 2.