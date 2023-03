"Due secoli dalla nascita del cardinale Battaglini"

Serata speciale lunedì a Terre del Reno, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Lions Club di Cento, per celebrare il duecentesimo dalla nascita del mirabellese Cardinale Francesco Battaglini. Occasione in cui è stato presentato il libro ‘Il Cardinale Francesco Battaglini (1823-1892) Apostolo della riconciliazione tra la Chiesa e lo Stato’ scritto dal presidente Lions Adriano Orlandini e la consorte Luisa Cassani. Presenti anche don Gabriele Porcarelli, parroco delle parrocchie di Mirabello, Alberto Lazzarini, vice presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti.

"Questa serata è nata da un’idea congiunta mia e del presidente del Lions Club di Cento Adriano Orlandini per celebrare la memoria di uno dei più importanti ed illustri nostri concittadini – ha detto il sindaco Roberto Lodi – una serata che oltre vedere la presentazione di questo importante libro vede anche uno scopo benefico. Il Lions infatti, ha messo a disposizione 100 di questi volumi ad offerta libera il cui ricavato è devoluto interamente a favore della Caritas della parrocchia di Sant’Agostino". Interessante l’intervento video del Cardinale Matteo Maria Zuppi.

"Un uomo molto colto, che ha formato tanti seminaristi, umile e che non ha mai dimenticato le sue origini e la concretezza della vita – ha detto Zuppi - In un periodo in cui i Cardinali erano lontani, lui camminava tra la gente. Ricordarlo ci aiuta a capire da storia da cui veniamo, ha restaurato anche tante chiese e oggi questa sua storia ci aiuta a scegliere quello che anche noi possiamo fare".

Laura Guerra