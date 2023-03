Due secoli nel segno della cultura

Duecento anni di storia. Duecento anni tra pubblicazioni, convegni, diffusione di scienza e conoscenza e, quindi, in senso lato, cultura. L’Accademia delle Scienze di Ferrara ha inaugurato ieri il suo duecentesimo anno accademico e l’ha fatto in una sala conferenze in versione tutto esaurito, alla presenza di autorità, docenti, soci e della prorettrice vicaria di Unife, Evelina Lamma. "L’Accademia delle Scienze è la più antica istituzione culturale ferrarese, dopo l’università – spiega la presidente Alessandra Fiocca – è stata fondata nel 1823 dal medico Alessandro Colla". Dopo duecento anni, l’accademia "non solo è ancora in vita, ma è anche molto attiva: siamo lieti se la cittadinanza partecipa alle nostre iniziative, perché si tratta di una divulgazione scientifica di alto livello". Medicina, giurisprudenza, archeologia, matematica, fisica, arte. Diversi sono i campi in cui si muove l’accademia. "La scienza fa bene alla storia dell’essere umano, che progredisce – afferma l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – la scienza si deve interrogare e darci delle risposte: abbiamo bisogno dell’Accademia delle Scienze, per mettere insieme queste risposte". L’inaugurazione è stata l’occasione per ascoltare una parte della storia che ha caratterizzato l’accademia, ma anche per annunciare i prossimi appuntamenti. Il primo secolo di storia, ad esempio, è stato segnato da tante iniziative a favore dei medici e della cittadinanza. La presidente Fiocca ha quindi menzionato l’istituzione, nel 1842, dei Premi provinciali, con un primo tema: "Intorno alla natura dei miasmi paludosi". Tre anni dopo è stata istituita la Società di mutuo soccorso per medici e chirurghi della provincia che nel 1923 era ancora esistente. Ma, ancora, tra il 1848 e il 1850 vennero avviati gli studi sulle condizioni igieniche di Ferrara e sull’epidemia di colera per "individuare azioni di contrasto". Attualmente ci sono 103 soci ordinari, un socio corrispondente, quattro soci onorari e due soci sostenitori. Accademia è presente e futuro. Diversi sono gli eventi messi in campo per questo duecentesimo anno, a partire dalla prolusione di ieri di Luigi Grassi sul tema spigoloso della salute mentale. Inoltre, è in corso di allestimento la "mostra dei documenti più significativi dell’Archivio antico dell’Accademia e di preziosi volumi della Biblioteca Lionello Poletti. Per il 20 aprile è prevista, con Luigi Pepe, una seduta accademica per celebrare i 550 anni dalla nascita di Copernico. Ci sarà un convegno il 28 aprile sulle ‘Nuove frontiere in oculistica’ al Castello Estense. L’8 giugno, altro convegno su ‘Riforma Cartabia e sistema penale: luci e ombre’, in attesa dell’VIII congresso nazionale di Topografia Antica, in memoria di Giovanni Uggeri del 14-16 giugno. Due pomeriggi, dedicati alla storia dell’Accademia a ottobre.

Francesco Franchella