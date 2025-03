Due società nel mirino. Evasione milionaria, sequestrati champagne, abitazioni e auto di lusso

Quell’attività nel settore tessile gli garantiva un tenore di vita decisamente elevato. Peccato che dietro ad auto di lusso e vini pregiati – secondo quanto ricostruito dai militari della guardia di finanza – si nascondesse una maxi evasione dell’Iva. A sollevare il velo sull’ingente patrimonio riconducibile a quattro soggetti, tutti cinesi finiti sotto la lente degli inquirenti, sono stati i sequestri eseguiti nei giorni scorsi dagli stessi militari del comando di via Palestro. Nel complesso, i sigilli sono scattati per beni per un ammontare di oltre quattro milioni e duecentomila euro.

Nel corso delle attività, i finanzieri hanno sequestrato due casa (una da sei, l’altra da dieci vani) entrambe a Ferrara, un opificio industriale situato nel capoluogo comprensivo di 38 macchinari industriali per la produzione di capi di abbigliamento, anche per grandi marche, un box auto, 235 bottiglie di vini pregiati e champagne (tra cui Dom Perignon), auto di grossa cilindrata e importanti somme di denaro (142.825 euro in contanti trovati in un’abitazione dall’unità cinofila specializzata nel fiutare il denaro e altri 150mila depositati in banca).

La vicenda culminata con il blitz dei giorni scorsi prende le mosse nel 2023 quando, a seguito di una verifica fiscale, emergono alcune incongruenze in merito all’attività dei soggetti in questione. I quattro, si diceva, sono tutti di origine cinese, tra i 25 e i 55 anni: due sarebbero gli amministratori di diritto delle società in questione e gli altri due (padre e figlio) gli amministratori di fatto. Le società in questione operavano nel settore tessile e producevano abiti con i quali poi rifornivano ditte di tutta Italia. Tutti quanti sono stati indagati per un presunto omesso versamento dell’Iva per un ammontare di oltre quattro milioni e duecentomila euro.

Nella selezione delle imprese oggetto dell’articolata indagine, sono risultati fondamentali gli esiti delle analisi condotte dal gruppo di lavoro istituito al comando regionale delle fiamme gialle, che si occupa appunto di individuare e monitorare le società che presentano "indici di rischio espressivi di potenziale pericolosità tributaria". I difensori degli indagati (avvocati Matteo Murgo e Domenico Tedesco) hanno impugnato il decreto di sequestro e attualmente il caso è pendente davanti al tribunale del Riesame, con udienza fissata il 3 aprile.

Ma non è tutto. Sempre nell’ambito della stessa attività di indagine, con la collaborazione dei reparti dei territori interessati, sono state effettuate perquisizioni domiciliari anche a Treviso e in provincia di Teramo, dove abitavano due dei destinatari del provvedimento. Durante le attività svolte a Ferrara sono poi stati individuati, all’interno del capannone industriale del capoluogo, cinque soggetti di origine cinese senza permesso di soggiorno. Per questa ragione sono stati tutti denunciati.

"L’attività portata a termine – fanno sapere dal comando provinciale delle fiamme gialle – testimonia l’impegno profuso dalla guardia di finanza nel contrasto di ogni forma di evasione fiscale che costituisce un ostacolo allo sviluppo economico e alla corretta allocazione delle risorse e che riverbera effetti distorsivi sui mercati in danno delle imprese che operano nel pieno rispetto delle regole".