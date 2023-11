Due strade chiuse per lavori ai canali

L’amministrazione comunale di Riva del Po, con un’ordinanza, ha disposto la chiusura di via Pedagna e di via Canal Bianco a partire da oggi e fino a termine dei lavori. In quei tratti di strada, infatti, il canale sta allargando così le sue sponde, le quali stanno letteralmente ‘inghiottendo’ la carreggiata sulle due strade comunali. La gestione di questo canale è di competenza del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, secondo una convenzione del 2020. Quest’ultima stabilisce che in caso di dissesti della sponda o altre cose inerenti, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è l’incaricato alla realizzazione dei lavori.