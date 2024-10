Due vittorie e una sconfitta nel fine settimana delle selezioni targate Giara

Due vittorie e una sconfitta, per la Giara Assicurazioni, in una seconda giornata dei campionati a squadre di tennistavolo che ha visto in campo solo le formazioni di serie B2, C1 e C2, mentre le tre di serie D3 sono rimaste ferme. In serie B2 il terzetto di punta della società, impegnato a Carrara contro una delle realtà più forti del torneo, è stato sonoramente battuto dall’Apuania, in una giornata già

compromessa in partenza per l’assenza del numero uno Andreoli, alle prese con una distorsione a una caviglia. 5-0 il risultato finale, con i ferraresi che non sono andati oltre la

conquista di qualche set; solo Andrea D’Amore, contro il quotato Cremente, è riuscito a giocarsi il match sino alla fine, cedendo alla bella dopo essere stato anche in vantaggio. Nessun problema, comunque, per la classifica; il girone, alla luce dei valori in campo, sembra diviso nettamente in due tronconi e la Giara Assicurazioni potrà giocarsi la

salvezza con la Città dei ragazzi Modena (già battuta all’esordio), la Maior Castelmaggiore e il Colognola ai colli. Rapida vittoria, invece, in serie C1, dove la seconda squadra societaria, reduce dall’impresa a Este, ha battuto per 5-1 anche l’Aurora 76 Camisano Vicentino, questa volta

in casa. Doppietta sia per Simone Gallerani, ancora imbattuto, sia per un ottimo Sani, mentre Antonucci ha ottenuto il quinto punto del match. Il terzetto estense, dopo due giornate, è al comando della classifica con l’Open House Brescia, in un girone che si

annuncia equilibrato ma che non dovrebbe creare ai ferraresi particolari problemi nella difesa della categoria, anche in considerazione del fatto che ci sarà una sola retrocessione.