Due weekend con la ’Patasagra’ e i gonfiabili per i bimbi

Tutto è pronto a San Nicolò per la "Sagra della patata", nota anche come "Patasagra", che si terrà nel piazzale davanti alla chiesa della frazione di Argenta a partire da domani (giovedì 5 giugno), e anche il 6-7-8 e 12-13-14-15 giugno. La protagonista indiscussa dell’elaborato menù della sagra è proprio la patata, ma non solo. Il menù proposto è veramente molto ricco, dagli antipasti al dolce, non dimenticando la grappa e la marmellata; la patata è rielaborata in tutte le ricette, unendo la tradizione con un buon spirito innovativo. Inoltre: spettacoli, mostra mercato, giochi e gonfiabili per bambini. Molto ricca la proposta degli spettacoli e concerti, tutti alle 21.30: il 6 giugno "Nient’altro che Max", la tribute band di Max Pezzali; il 7 i Queen vision, tribute band dei Queen; l’8 giugno il concerto di "I figli d’un cane", la tribute band di Luciano Ligabue. Per quanto riguarda il secondo fine settimana, il 12 spettacolo di danza; il 13 "Basta poco", la tribute band di Vasco Rossi; il 14 Five Miles, cover di musica pop, infine il 15 spettacolo di danza Hip-Hop della B-Family di Bologna. Vista l’affluenza prevista si raccomanda di prenotare al 377-2377624.