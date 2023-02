Duecento anni di arte ferrarese Il racconto attraverso i ritratti

"L’idea mi raggiunse mentre tutti noi eravamo serrati in casa per colpa della pandemia: annotare – quasi in un taccuino di viaggio – e consolidare l’immagine, l’idea, il ricordo, la voglia di scoprire i nostri artisti. Così nasce l’idea dei ‘Cento autori’, un omaggio all’arte declinato nella forma di un numero che è evocativo, essendo 100 un numero ricorrente e, già dall’antichità, giudicato ‘magico’". Così l’artista Giuliano Trombini, autore del libro – dal titolo ‘Cento artisti ferraresi’ (edizioni La Carmelina) – che sarà presentato domani oggi alle 18 alla galleria del Carbone (via del Carbone, 18) e che contiene, appunto, cento tavole in omaggio alle grandi firme ferraresi tra otto e novecento e alle loro opere più note e rappresentative. Interverrà anche Lucio Scardino, curatore del volume.

La presentazione si unisce alla mostra dello stesso Trombini con l’esposizione di decine di ritratti ad autori storici dell’Ottocento e del Novecento ferrarese: da Filippo De Pisis a Giovanni Boldini, da Michelangelo Antonioni a Carlo Rambaldi, da Gaetano Previati ad Arrigo Minerbi, da Arnaldo Ferraguti ad Achille Funi, fino a Gianfranco Goberti e Silvano Cavicchi, recentemente scomparsi. "Il progetto – spiega Trombini nella sua introduzione – nasce nei tempi in cui l’arte poteva essere vista solo da lontano, appunto, nei mesi del lockdown. Non penso che le due cose, l’arte e il periodo, siano nati da un incontro casuale. È nei momenti bui che ci si aggrappa, quasi istintivamente, alle certezze, si pensa a ciò che regala piacevolezza, benessere, per dimenticare la sofferenza e le ansie. Così ho fatto, traducendo tutto questo, io stesso, in opere. Mi ha aiutato la lettura e la consultazione di alcuni libri, vecchi ‘affetti’ letterari ritrovati o spesso consultati, ma soprattutto il successivo incontro con l’amico Lucio Scardino, grande e costante motivatore di iniziative artistiche e conoscitore enciclopedico e appassionato. Come non ricordare, inoltre, un altro amico, altrettanto fondamentale nella redazione di questo taccuino, Corrado Pocaterra, che, in particolare, mi ha aiutato nella ricerca di certi dipinti".