Duecento bambini a scuola a piedi o in bici "Risposta strepitosa"

Oltre duecento bambini hanno partecipato all’iniziativa

’Tutti a scuola a piedi e in bicicletta!’ organizzata da Fiab con il patrocinio del Comune, assessorato alla Pubblica istruzione. L’iniziativa nazionale è della Federazione italiana ambiente e bicicletta che ha rivolto a tutte le famiglie l’invito a lasciare a casa l’auto e percorrere il tragitto casa-scuola insieme ai propri figli a piedi o in bicicletta. Così facendo moltissimi potrebbero scoprire un’alternativa più divertente, economica, sostenibile e farla diventare un’abitudine quotidiana.

"La risposta di Ferrara è stata strepitosa – ha dichiarato Antonio Casadibari, presidente di Fiab Ferrara – Leopardi, Mosti, Manzoni, Barco e San Martino sono le scuole interessate con oltre 200 bambini con insegnanti e genitori lungo i percorsi casa-scuola". "L’iniziativa – ha sottolineato l’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak – è un momento importante di valorizzazione della mobilità sostenibile. Apprezzo molto l’adesione sempre più ampia che vede la partecipazione di ragazzi e famiglie". "Una risposta concreta a chi, come la consigliera regionale Castaldini – interviene Giuliano Giubelli, vice presidente nazionale di Fiab – chiede di inserire nel Piano aria integrato regionale (Pair) 2030 una specifica deroga per tutte le famiglie che accompagnano in auto i figli nel tragitto casa-scuola. La richiesta di Fiab, al contrario, è quella di favorire il casa-scuola a piedi e in bici e farlo rientrare come attività didattica". ‘Tutti a scuola a piedi o in bicicletta!’ lancia il conto alla rovescia per l’edizione 2023 di Bimbimbici, in programma domenica 14 maggio in tante città d’Italia.