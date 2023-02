Duecento in presidio davanti all’ex caserma "No a Feris, un progetto che deturpa la città"

di Federico Di Bisceglie

C’è un lenzuolo che biancheggia sul muro di una casa all’angolo con via Scandiana. La scritta a inchiostro nero non lascia spazio a interpretazioni: "No Feris". In Borgo di Sotto si ripete lo stesso scenario, fino ad arrivare a via Scandiana. Davanti all’ex Caserma. Un luogo che ormai è diventato un confine fisico e allegorico. Cemento e dissenso. L’amministrazione ha messo sul piatto un progetto da oltre cento milioni, ma ieri mattina – avvolti da una coltre di nebbia fitta – oltre duecento persone hanno manifestato la loro contrarietà a un piano "nel quale la voce dei cittadini è completamente assente". Invece dal flash mob i cori si levano forti e chiari: "No a un progetto che deturpa una città, patrimonio Unesco". I tanti cittadini – racchiusi sotto l’ombrello, sempre più largo del Forum Ferrara Partecipata – si sentono esclusi. Invece "abbiamo voglia di partecipare". Specie quando si parla di "un piano che riconfigura completamente una parte importante del centro storico".

La colonna umana compone una scritta davanti al muro portante e ai cancelli di Pozzuolo del Friuli: "Basta cemento, no Feris". L’umidità penetra nelle ossa, ma non importa. "Qui c’è gente che ci abita e non abbiamo voglia che questo quartiere venga congestionato dal traffico". "Basta con la privatizzazione degli spazi pubblici – grida Corrado Oddi, Ferrara Partecipata –. Questo progetto è sbagliato e non tiene conto delle nostre istanze: va rifatto da capo". C’è chi eccepisce sulla pubblica utilità di questo piano, sul consumo del suolo e sull’impatto ambientale. Dalle retrovie dei cittadini assiepati su via Scandiana si sente un grido che suona come un ultimatum: "La bellezza non è in vendita". Come a dire che il progetto attenta al cuore della natura stessa di Ferrara, capitale del Rinascimento. Il mattatore è Alessandro Tagliati (Ferrara Partecipata), che cede la parola a chiunque voglia dire la sua. Molti si limitano a scuotere la testa, altri annuiscono dopo i discorsi più audaci.

Non piace il parcheggio a ridosso della cinta muraria. Non piace il progetto di recupero della caserma ("non vogliamo una struttura di cemento di 18 metri vicino a palazzo Schifanoia"), ma sopra ogni altra cosa i ‘No Feris’ non digeriscono il supermercato. "A Ferrara – dice Alessandra Guidorzi, Rete Giustizia Climatica – ci sono già quattordici marchi di supermercati. I cittadini non sentono la necessità di averne un’altra: questo progetto non ha alcuna utilità pubblica". Parole che trovano sponda anche in Marcello Toffanello, residente in Camposabbionario: "Questo non è un progetto migliorativo, anzi. Si vanno ad alterare le prerogative di una città patrimonio dell’Unesco". Tra i presenti, si intravvede l’avvocato Fabio Anselmo. Stringe mani, dispensa sorrisi. Qualcuno gli chiede di candidarsi alle amministrative. Lui ammicca e si ricompone accanto al popolo che protesta. Il malumore serpeggia. Il messaggio all’amministrazione è chiaro. Forse, l’unica vera aspettativa espressa dai cittadini è quella di potersi esprimere sul progetto. Di ‘toccare palla’. Il campo è aperto, ma rischia di essere minato.