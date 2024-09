Duecento insieme all’Avis. Successo della Camminata

BONDENO

Il traguardo della solidarietà che unisce. Hanno partecipato in più di duecento domenica alla "Camminata della solidarietà" organizzata dall’Avis di Bondeno, diretta da Mario Sforza, che, grazie all’impegno dei volontari di diverse associazioni, che insieme ad Avis hanno organizzato l’evento, ha donato più di mille euro all’Ado che iuta i malati oncologici. Un momento di incontro e di valori dedicato a Fausto Pirani per onorare la sua vita e lo spirito generoso come volontario nella Croce Rossa Italiana. Tutti si sono stretti intorno alla moglie Isella. Un’iniziativa che ha richiamato tante persone anche da fuori: tra i podisti c’era infatti un gruppo numeroso, di 32 persone, di Finale Emilia: "E’ stata una bella mattinata – racconta Antonella Paganini di Avis – con più di 160 iscritti. Noi dell’Avis e tutti i cicloamatori che erano coinvolti nel ristoro non ci siamo iscritti alla camminata, per cui eravamo molti di più. Erano presenti tra gli iscritti persone che aderiscono ad altre associazioni – sottolinea la Paganini – Aism Associazione Italiana sclerosi multipla, Fondazione Acaref uniti per il sostegno disabili e anziani, Zucchini Gledes, Insieme è più facile, il Club vecchie Ruote, l’Avb Bondeno Volley , la parrocchia, la Caritas, Zucchini Gledes. E questo – aggiunge - a testimoniare il fatto che, la causa per la quale è stata fatta questa camminata della solidarietà ha coinvolto veramente l’emotività delle persone". Sono intervenuti anche il sindaco Simone Saletti e l’assessore al turismo Michele Sartini. "I mille euro raccolti saranno interamente donati all’Ado – aggiunge la Paganini – perché né i cicloamatori che hanno preparato il rinfresco né Avis che ha distribuito la sacca dell’ con acqua gadget e materiale informativo tratterrà le spese". Da molti anni Avis è impegnata a sviluppare un’educazione sociale attraverso iniziative che vogliono sensibilizzare le persone all’inclusione, all’aiuto e alla generosità. Si avvicina anche quest’anno la ‘Festa del donatore’. "Si rinnova - sottolinea il presidente Sforza - il momento in cui l’istituzione vuole riconoscere l’importanza che riveste la nostra Associazione nel mondo del Volontariato". Non è tutto. Sabato 21, si prepara l’evento. Presso gli stand dell’Associazione Turistica Santabianchese. Alle 17 , nella chiesa di Santa Bianca, si terrà la Santa Messa del donatore. Alle 18, ci sarà la premiazione ufficiale dei Soci Benemeriti alla presenza delle autorità istituzionali e dell’AVIS provinciale. Saranno assegnati i diplomi riconosciuti dallo Statuto Avis e gli attestati di stima da parte del Comune di Bondeno. Al termine della cerimonia, è previsto un buffet per tutti i presenti.

Claudia Fortini