Duello sul bilancio, il Comune: "Dal Pd solo letture strumentali"

La risposta è tanto politica quanto tecnica. I conti pubblici del Comune tornano a far discutere e i duellanti – il consigliere dem, Davide Nanni e l’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini – torneranno a sfidarsi nell’agone del Consiglio, domani. Tuttavia, il Carlino ha avuto in anteprima la replica che l’amministratore ha inviato al consigliere di minoranza e di cui vi anticipiamo i dettagli.

Sono tre, in estrema sintesi, le tesi sostenute da Fornasini per rivendicare il buon operato dell’amministrazione: "L’approccio liberale al bilancio", "l’aumento di undici milioni del patrimonio netto del Comune" e un valore incrementale delle immobilizzazioni materiali e immateriali ("dunque gli investimenti") "per oltre 23 milioni di euro". Ma partiamo da un dato di comparazione. Gli uffici del Bilancio hanno preparato due prospetti nei quali vengono messi a confronto i ‘saldi’ dei perimetri consolidati di altri comuni capoluogo in Emilia-Romagna. In particolare, nella tabella che analizza la gestione caratteristica consolidata – al netto di Bologna e Forlì – i bilanci sono tutti in negativo. Ravenna segna, ad esempio, un -11,6 milioni nel 2023, Modena un -43 milioni, Cesena -21 milioni e Ferrara – 344 mila euro. Benché il bilancio consolidato dia come risultato un saldo positivo di poco superiore ai 273mila euro.

Guardiamo la ratio. "In base alla visione liberale di questa amministrazione – si legge nel testo della replica – l’ente pubblico è volto non a perseguire un utile, ma a garantire servizi e investimenti a vantaggio dei cittadini utilizzando le risorse a disposizione. Pertanto, se il bilancio di un ente pubblico producesse un risultato economico o utili elevati significherebbe che tale ente non ha realizzato una gestione efficiente delle entrate e delle spese, chiedendo troppo ai propri cittadini sotto forma di tasse e tariffe, o ridistribuendo troppo poco in termini di servizi e di investimenti agli stessi".

L’oggetto della richiesta di Nanni è legato destinazione dei circa dodici milioni di euro di decremento che risultato comparando il consolidato del 2023 a quello dell’anno precedente. "L’indicatore che maggiormente è in grado di esprimere la performance sulla dinamica che riguarda la ricchezza della comunità è il patrimonio netto – prosegue la nota – che registra una crescita quasi undici milioni. Analizzando i prospetti di stato patrimoniale consolidato, è importante osservare un incremento nelle immobilizzazioni immateriali e materiali pari a circa 23 milioni al netto degli ammortamenti e un aumento di risconti passivi di 11,3 milioni".

Di qui, la chiosa politica. "Nanni continua a leggere i bilanci in maniera strumentale – chiude Fornasini – alimentando la sua visione dirigista. Noi, finché potremo, non aumenteremo le tasse ai ferraresi e gli utili li spenderemo per migliorare i servizi non per tenerli in cassa". Senza contare, come si legge nella nota dei revisori, che solo Asp ha "assorbito" undici milioni di euro in termini di trasferimenti.

