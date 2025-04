Duello sulla mensa scolastica : "Negato il pasto preparato a casa". Genitori di un alunno ricorrono al Tar

La richiesta di un pasto preparato a casa, alternativo a quelli offerti dalla mensa scolastica, è diventato oggetto di un braccio di ferro giudiziario tra l’istituto e una famiglia. Il caso, finito di fronte al Tar, è però arrivato a una sua composizione prima che il giudice amministrativo emettesse il proprio verdetto. L’ultima udienza è infatti in calendario per dopodomani, anche se l’accordo intercorso tra scuola e genitori dell’alunno dovrebbe verosimilmente portare a una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La vicenda, come spiegano gli avvocati Sara Cazzanti e Leonardo Colafiglio, i legali che hanno assistito la famiglia, non è un unicum a livello nazionale, dove da anni numerosi genitori si stanno orientando, per varie ragioni (da quelle economiche a quelle ‘ecologiche’), sulla preparazione di un pasto autogestito per i propri figli. "Numerosi sono i Tar chiamati a pronunciarsi su analoghe istanze avanzate da famiglie costrette ad agire legalmente – sottolineano gli avvocati Cazzanti e Colafiglio –. Questo a causa di dirigenti spesso intransigenti o impreparati, di un apparato burocratico scolastico farraginoso, oltre che dalla mancanza di linee guida comuni a livello nazionale".

Per capire meglio i contorni dell’accaduto bisogna fare un passo indietro di qualche mese. Trasferitasi nel Ferrarese nell’autunno del 2024, la famiglia protagonista dell’accaduto ha iscritto il figlio di 9 anni alla classe IV di una scuola elementare del Comune di residenza. Avendo optato per il tempo pieno, i genitori hanno chiesto alla dirigente che il figlio, al posto delle pietanze proposte dalla mensa, potesse consumare un pasto preparato in casa, "in maniera non industriale e secondo i principi etici, nutrizionali ed economici della famiglia". La dirigente, spiegano i legali, ha espresso perplessità riguardo a tale istanza, invitando i genitori a fare un passo indietro. La famiglia si sarebbe quindi trovata costretta a decidere se fruire "di uno dei menù proposti, il prelievo del figlio durante il tempo mensa o il cambio di istituto". Alla fine hanno scelto la quarta via: quella che porta a un’aula di tribunale. I genitori del bambino hanno quindi fatto ricorso al Tar di Bologna che ha fissato la camera di consiglio per il 26 marzo. Di recente, però, la situazione si è sbloccata. L’istituto ha infatti riesaminato la richiesta della famiglia, arrivando ad accoglierla almeno fino alla fine dell’anno scolastico. Nella vicenda, spiegano i difensori dei genitori, sono intervenuti anche i "competenti organi istituzionali comunali oltre che l’Ufficio scolastico regionale", chiamati a collaborare a un’intesa sul consumo del pasto preparato a casa. Caso chiuso quindi. O almeno è quello che ci si aspetta dall’ultima udienza davanti al Tar il quale, mercoledì, dovrebbe mettere la parola fine alla vicenda.

Federico Malavasi