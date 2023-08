Duemila bikers riuniti a Campotto

Si è chiusa con numeri da record la 25° edizione del "Motoduck Bikers Meeting", organizzata lo scorso week end dal gruppo "Street Diamonds" di Ferrara al parco "Due Ponti" di Campotto. Un appuntamento ormai consolidato per gli amanti dei cavalli d’acciaio che, come spiegano gli organizzatori, "complice il bel tempo, e nonostante la calura, ha contato circa 2000 easy rider, provenienti da tutta Italia e dall’estero". Anche in questa occasione parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

"Ma al contrario delle altre volte – aggiungono gli organizzatori – quest’anno si è deciso di fare la nostra parte per sostenere le popolazioni danneggiate dall’alluvione, che a Campotto ha picchiato duro".

n. m.