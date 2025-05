Dup e investimenti, passano le modifiche

Progetti e candidature ai bandi per l’efficientamento energetico e una nuova palestra a Scortichino. Martedì sera il consiglio comunale ha approvato modifiche al Dup e al Piano di Investimenti. L’obiettivo principale è intercettare nuovi finanziamenti dal Ministero per realizzare una serie di miglioramenti energetici e nuove opere. Due anni fa il Comune aveva già ottenuto finanziamenti per l’efficientamento di cinque fabbricati chiave, ovvero due scuole, la biblioteca, il municipio e la sede della Polizia locale. Ora, con il bando 2025, punta a intervenire su altri edifici strategici: le scuole medie, la climatizzazione del municipio, l’ex bocciodromo, l’ex scuola di Ospitale e la Casa del Custode, che diventerà la nuova sede dei servizi sociali dopo i lavori, attualmente in corso, di ristrutturazione. Per queste opere, il Comune ha messo a bilancio i cofinanziamenti necessari, utilizzando risorse derivanti da misure compensative legate a un impianto di energie rinnovabili. Non è tutto. Obiettivo anche realizzare una nuova palestra a servizio della scuola primaria di Scortichino. Dopo essere stata candidata nel 2021-2022 e non finanziata, il Ministero ha recentemente riaperto i termini, chiedendo al Comune di Bondeno di confermare l’interesse per quest’opera da 891mila euro. Il Consiglio ha votato favorevolmente alla conferma, pur in attesa di certezze sul finanziamento e sulla fattibilità entro la scadenza del 30 giugno 2026. L’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Vincenzi, ha precisato che "la palestra sorgerà su suolo comunale" sottolineando "la cautela nella promessa della realizzazione, che avverrà solo con la garanzia dei fondi e tempi congrui".