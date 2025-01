"Duplice femminicidio, la sentenza di Modena suscita indignazione"

Caro Carlino.

la recente sentenza della Corte d’Assise di Modena, che ha condannato un uomo per il duplice femminicidio della moglie e della di lei figlia, lascia un senso di sgomento e indignazione. Ciò che colpisce è la concessione di attenuanti basata sulla “comprensibilità umana dei motivi”. Una simile giustificazione rappresenta un passo indietro nella lotta contro i femminicidi. Da anni si combatte per affermare che la violenza non ha, né deve avere, attenuanti. Cercare motivazioni o alibi dietro crimini così brutali rischia di normalizzare l’inaccettabile e di legittimare una cultura in cui la violenza trova spazio e giustificazione. Ogni concessione di questo tipo è un tradimento verso le vittime e un segnale pericoloso per la società. La giustizia non può e non deve vacillare: chi uccide non merita comprensione, ma condanna. Difendere le donne significa anche non fare passi indietro di fronte a sentenze che, di fatto, minano decenni di battaglie per i diritti e la dignità.

Giacomo Gelmi

* * *

SUI TITOLI RUSSI

Caro Carlino,

mi sia concessa una breve replica sull’argomento dei titoli della Russia perché credo che il signor Ferrarini non abbia ben interpretato il testo della mia lettera. La Russia sta pagando le cedole, fatto sta che le banche ci hanno informato ma non ci accreditano gli importi a causa delle sanzioni che vorrebbero indebolire Putin. A mio avviso si penalizza un soggetto non comprando da lui e non vendendogli qualcosa di sua necessità. Nel caso dei titoli so benissimo che esistono investimenti rischiosi e il cliente deve accollarsi il rischio ma non accetto che una terza figura si intrometta, in questo caso la politica. Caro signore provo a farle un esempio: “se Lei avanza dei soldi da qualcuno che glieli spedisce ma incasso io” sarebbe contento? Tutto il resto fa parte delle sue opinioni signor Ferrarini.

Costantino Ferraresi

* * *

SONO SPARITI I VIGILI?

Caro vigile,

dove sei? Non ti si vede più per strada o agli incroci da quando un signore ha deciso di trasfomarti in un poliziotto. Cosa sei ora non si sa. Non sei pronto per essere tale perché non addestrato, hai vinto un concorso per fare multe e ora non fai né l’uno né... ma a cosa servi. Ah ho capito, tu esegui gli ordini, gli ispettori idem, il comandante pure, il sindaco anche, ma chi li dà questi ordini? Grazie, ora posso fare tutto quello che voglio tanto tu, caro vigile, non ci sei.

M. Felisati