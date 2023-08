E a Cona i fondi verranno utilizzati per l’acquisto di strumentazioni

Anche l’ospedale di Cona scommette sull’innovazione. Ammontano a oltre 9,6 milioni i finanziamenti intercettati dal Pnrr. Differentemente da quanto accade nell’azienda sanitaria (i fondi sono per lo più impiegati in lavori di riqualificazione o manutenzione delle strutture), l’ospedale investirà l’intero ammontare in attrezzature tecnologiche e digitali. Va detto, però, che tutti gli interventi finanziati con il plafond del Next Generation Eu per l’hub provinciale, sono in corso. Per la digitalizzazione dei Dea (Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione) di primo e secondo livello di Cona, l’azienda ha destinato oltre cinque milioni e seicentomila euro. L’altro maxi investimento è invece destinato al rinnovo del ‘parco’ strumenti. L’azienda ha destinato qualcosa come quattro milioni di euro. In particolare, l’acquisto di nuova strumentazione ha riguardato angiografi vascolari e neurologici, mammografo con tomosintesi ed ecotomografo ginecologico 3D. "Si tratta, di finanziamenti finalizzati ad implementare la rete dei servizi territoriali e la medicina digitale o telemedicina – così Monica Calamai, direttrice generale di Ausl e Aosp –. Lavoriamo per accrescere la qualità". Insomma anche Cona, alle prese con un profondo progetto di revisione interna – frutto anche dell’esperienza maturata durante i difficili anni della pandemia – cambierà volto e si proietta sempre di più come avanguardia in termini di strumentazione. Probabilmente questa svolta tecnologica di Cona è funzionale al più ampio disegno che vedrà – si spera a breve – l’unificazione delle aziende sanitarie.