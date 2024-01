È a rischio il futuro dei nostri figli

Malaguti *

E poi la sinistra si meraviglia se perde consenso nei quartieri popolari, ormai sempre più di destra. L’ultima pensata del governatore Stefano Bonaccini, certamente in linea con i sentimenti della sua presidente di partito Elly Schlein, è quella di abolire il requisito della residenzialità nell’accesso alle case popolari. Così, si condanneranno molti italiani indigenti sotto i ponti regalando alloggi a molti immigrati dell’ultima ora. Poi, la sinistra si permette anche di accusare la destra se gli immigrati clandestini aumentano. I nostri nonni e i nostri padri, sia come emigranti che in patria, hanno lavorato sodo per garantire un tetto sopra la testa ai propri figli e costituire quel sistema di welfare di cui ora disponiamo e che qualcuno sta dilapidando. Anche per rispetto verso di loro, se qualche italiano si trova in stato di difficoltà dovrebbe poter contare sugli aiuti sociali ma, evidentemente, prevale la vocazione dei ‘compagni’ a quell’internazionalismo ‘Uber alles’ a senso unico. Uscirà a breve il nuovo rapporto sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo, con i 50 Paesi in cui sono più perseguitati, e mentre in quei Paesi i nostri connazionali sono oggetto di soprusi di ogni tipo, quando non rischiano persino la vita, a casa nostra c’è qualcuno che si esprime pretendendo che si tolgano i crocefissi dai muri, o tagliando le teste alle statuine del presepe o entrando in chiesa con una accetta e dandogli fuoco. Nel complesso panorama internazionale assistiamo a diversi conflitti, ciò che più preoccupa però, a mio avviso, è che si sono oramai consolidati due raggruppamenti, uno di Paesi totalitari uniti dall’unico comune nemico individuato nelle democrazie occidentali. Nel provvedimento di Bonaccini vi è il vero volto e l’anima della sinistra, spero gli italiani se lo rammentino a ogni prossima occasione elettorale, perché la Storia ci insegna che le democrazie sono sconfitte solo quando si dimostrano deboli. Dobbiamo essere consapevoli che in certe scelte i primi a patirne le conseguenze saranno oggi gli italiani meno abbienti, ma domani potrebbe essere anche il futuro stesso dei nostri figli, compresi quelli che ora vivono nei quartieri radical chic.

* Deputato Fd’I