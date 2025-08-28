E a sorpresa arriva Gianna. Buskers, partenza con il botto. La Nannini: "Sì, è meraviglioso"

Metti un’estate italiana, metti una piazza bella e impossibile, con centinaia di artisti, in una notte lunga e limpida, oltre il temporale. Metti una scena al rallentatore, una fiamma che esplode nel cielo. Poi ecco lei, Gianna Nannini: elegante abito bianco, scortata – oltre che dai bodyguard – dai sorrisi raggianti di Rebecca e Stefano Bottoni, presidentessa e fondatore della meravigliosa creatura della musica di strada. Gianna che appare a sorpresa sul sagrato del Duomo (tutto questo è una pazzia...), come fece nel 2020 ma dalle finestre del Castello, per dare il "la" alla cinque giorni della festa dei musicisti di strada. Buskers, puntata numero 38, la partenza è con il botto (ma non ancora di presenze), tra un selfie, una lettera dedicata alla rocker – che in questi giorni è in tour per l’Europa – con il grazie dell’organizzazione. Poi un’altra al miele tutta per artisti, ferraresi e turisti ("il festival è un atto d’amore e voi siete qui per celebrarlo. Grazie a chi ha camminato con noi fin dall’inizio"). Ma soprattutto con il premio – la prima edizione – che porta proprio il nome di Gianna Nannini, assegnato dalle sue stesse mani a Riccardo Moretti, alias Tribalneed. "Un’emozione grandissima – dice quest’ultimo, affezionato alla rassegna (ne parliamo nella pagina accanto, ndr) –, un onore riceverlo poi da Gianna, da sempre una musicista all’avanguardia". Applausi tra la celeste melodia di Meravigliosa creatura appena sussurrata da un pianoforte

Lei, Gianna, sorride, mostra quella solita e invidiabile carica, poi afferra il microfono: "Il premio – dice scherzando con Riccardo – sono io in carne e ossa. Oggi celebriamo la musica, quella vera, non quella che troppo spesso si fa come al karaoke. Perché questo festival è me-ra-vi-glio-so". Altri applausi, prima dell’abbraccio tra i due. "Come Lucio Dalla, 37 anni fa, – scandisce Erika Sarson, project manager del FBF – ha creduto in noi, tu che hai calcato i teatri più prestigiosi, le arene, i festival, hai incantato milioni di persone con la tua arte, hai vissuto tutto quello che viene definito successo". Ma è proprio quando sembrava "che avessi già dato tutto – continua rivolta all’autrice di Fotoromanza –, ci hai donato qualcosa di ancora più grande, ci hai donato la tua scelta, hai deciso che l’arte non deve stare su un palco. E ci hai ricordato che la vera essenza della musica si nutre di vicinanza, verità, gesti semplici". E poi "hai posato la corona, non per perderla, ma per condividerla, per tendere la mano a chi fa della strada il proprio palcoscenico". Portando ispirazione, rendendo visibile ciò che troppo spesso resta invisibile, "la bellezza nuda, autentica dell’arte di strada". E quindi, la chiosa, "a chi, se non a te, cara Gianna potevamo intitolare questo premio?".

Le lancette della Torre dell’orologio segnano ormai le 22. Tocca agli oltre 200 artisti sparsi tra corso Martiri, piazza Savonarola, Largo Castello, in un anello disegnato nel centro storico blindato, aperto solamente dai quattro varchi di accesso: Porta Reno, Largo Castello, via Canonica, via Mazzini. Già dalle 19, in Porta Reno, c’è gente che vuole entrare. Qualcuno sbotta per la coda e per il costo dei biglietti. Le grida di festa dei bambini dall’interno, che corrono attorno alle bolle di sapone, non fanno che aumentare il malumore di quei commercianti tagliati fuori dal circuito. "Bisognava – dice un barista tra i tavoli vuoti – trovare un modo perché tutti potessimo lavorare". La ’prima’ si accende, dentro non c’è la ressa. Ma è solo mercoledì. E questa sera si ricomincia.