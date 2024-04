E ’Ante’ vuole giocare ancora

Per la Spal, dopo la trasferta odierna in Sardegna, non ci sarà alcun rompete le righe. La squadra di mister Mimmo Di Carlo continuerà a lavorare al centro di via Copparo e c’è intenzione di organizzare qualche amichevole contro altri club che abbiano già terminato il loro campionato. Non si intende lasciare i giocatori inattivi per un periodo così troppo lungo: diversi ci saranno anche il prossimo anno e non li si vuole troppo ’rilassati...’. Dopo aver retto i 54 dipendenti in forza anche nel primo anno di serie C, nella speranza di risalire

subito e di non dover ridurre l’organico, quest’anno la Spal

farà fatica a replicare: i costi sono troppo alti e in categoria

la stragrande maggioranza delle società arriva a meno della metà tra sede e campo. Così si registrano le prime partenze: dopo Donati andato alla Sampdoria, potrebbero lasciare

anche il segretario Sebastiani e il team manager Andreini, entrambi ormai ’istituzioni’ dato il lungo periodo in biancazzurro.

Tra i candidati più naturali al ruolo di quest’ultimo sembra esserci Franco Zuculini che lo scorso anno ha abbandonato

il calcio giocato. Chi avrebbe intenzione di continuare

a calcare il campo è invece Mirco Antenucci, che il prossimo

8 settembre compirà 40 anni e ne ha un altro di contratto

da spendere come giocatore o come dirigente. La scelta

al momento pende dalla parte del campo: la decisione

definitiva maturerà dopo i colloqui con Joe Tacopina.

m.m.