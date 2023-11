È arrivato in piazza l’albero di Natale, un abete alto 22 metri L'albero di Natale di Ferrara è stato posizionato in piazza della Cattedrale, segnando simbolicamente l'inizio degli appuntamenti natalizi. Rimosso da un condominio per via delle radici, è stato trasportato da un tir e 'scortato' da una gru.