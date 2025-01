È attivo il Piano freddo. Pronti cento posti letto

Quasi 100 posti letto per l’accoglienza e il ‘Piano Freddo’ che continuerà ad essere attivo sino al prossimo 31 maggio. E ancora: l’affidamento di quasi 150mila euro agli enti del terzo settore per l’acquisto e la distribuzione di kit igienico-sanitari e coperte ignifughe ai senza fissa dimora intercettati dall’Unità di strada, e agli ospiti nelle strutture adibite all’accoglienza. Continua l’impegno dell’assessorato alle Politiche sociosanitarie nell’ambito dell’assistenza alle persone in gravissimo rischio di marginalità e a prevenzione del disagio in strada. "Nei prossimi giorni – spiega l’assessore Cristina Coletti – sono previste temperature notturne al di sotto dello zero. Siamo pronti ad affrontare tutte le evenienze, grazie ad un assetto organizzativo consolidato".