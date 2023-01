"È bello leggere le storie a lieto fine sui quotidiani"

Caro Carlino,

sfogliando i quotidiani non si fa altro che leggere notizie negative come rapine, estorsioni, scippi, furti in abitazioni, aggressioni, violenze. Ma fortunatamente, grazie alle forze dell’ordine, si leggono anche delle buone notizie in tema di sicurezza come quelle riportate dal Carlino giorni fa, riguardante due carabinieri di Ferrara, protagonisti di un gesto encomiabile. I due militari, durante il turno di servizio venivano a contatto con due cittadini tunisini, padre e figlio, senza fissa dimora e privi di riparo notturno. Verificata l’impossibilità di intervenire, data l’ora tarda, dei servizi pubblici competenti, i carabinieri non hanno esitato a farsi carico e della difficile situazione, contattando una struttura alberghiera e pagando di tasca propria il pernottamento delle due persone, altrimenti all’addiaccio. Il Prefetto Argentieri ha espresso un sincero apprezzamento nei riguardi dei due carabinieri. Altro gesto che merita citazione, riguarda sempre i carabinieri: i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia di Cona hanno ricevuto la visita del comandante della compagnia di Ferrara e del comandante della stazione di Baura che hanno consegnato loro un pacco dono. Un gesto simbolico ma che rappresenta al meglio lo spirito del Natale. I giornali dovrebbero riempirsi di questi gesti di solidarietà e non, purtroppo, di articoli di cronaca nera.

Antonio De Marco