È boom del liscio: "Nuove serate"

Ballare per stare insieme ed incontrarsi. E se ‘Vai col liscio’, le cinque serate gratuite organizzate dall’amministrazione comunale da luglio ad agosto con oltre cinquecento persone sono state un successo, ora le novità sono i prossimi appuntamenti. Era partita come un’iniziativa sperimentale ma ha portato in sala cento persone ad ogni serata e insieme alla Tombola, con oltre 50 persone ad ogni serata, ha richiamato talmente tanto interesse che il sindaco Simone Saletti annuncia: "Ci stiamo organizzando per l’autunno e per l’inverno – dice – per un prolungamento di queste iniziative che sono state apprezzate non solo da i ‘diversamente giovani’ ma paradossalmente anche un po’ da tutte le età". Per l’autunno inverno e fino alla primavera, cambierà la location. Se l’estate ha aperto le porte del Centro polifunzionale di via Enrico Fermi, nella sala circolare avvolta dalle vetrate perchè è dotata dell’impianto di aria condizionata, per l’inverno le iniziative saranno alla Sala 2000 di viale Matteotti: "Si alterneranno gruppi musicali che suoneranno dal vivo sul palco della sala 2000 – anticipa Saletti – per le serate danzanti. In questo modo si restituisce in parte, a questa bella sala, la sua connotazione originale in un edificio che ha avuto in passato anche questa connotazione originale". Le serate danzanti scandiranno da novembre alla primavera e come assicura il sindaco "Continueranno ad essere assolutamente gratuite". Sono più di 4 mila a Bondeno, su 14 mila abitanti, le persone che hanno più di 65 anni e questo è diventato per molti di loro un appuntamento che scelgono volentieri e che attrae anche tante persone dai 50 anni. Non è tutto: "Stiamo evidentemente pensando anche alla programmazione per i giovani e ragazzi - assicura Saletti - non solo per i ‘diversamente giovani’. Avranno serate dedicate tra musica ed eventi". Il successo della manifestazione conferma che la gente ha ancora il piacere di ritrovarsi se ne ha l’occasione.

Claudia Fortini