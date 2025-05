É boom tra gli stand vegani: "Il festival che insegna l’etica"

E’ stato un successo. Complice il bel tempo boom di visitatori al week end dedicato al mondo vegano che è stato ospitato in piazza Trento Trieste. Un’area vegan food, una zona espositiva, un ricco programma di conferenze e incontri a tema e un angolo riservato ai più piccoli, con laboratori creativi e naturali. Tutti gli ingredienti – erano schierati oltre 30 stand – per assicurarsi il pienone. Tanta gente ha raccolto l’invito dell’iniziativa, organizzata da ’Feshion Eventi’, in collaborazione con il Comune di Ferrara e Confesercenti, e con il patrocinio dell’associazione Animal Defenders (Federico Bandiera) e di RadioVeg.it. Un premio all’entusiasmo che si hanno messo gli organizzatori, a cominciare da Alessandra Scotti di ’Feshion Eventi. "E’ stata un’occasione per avvicinarsi a un’alimentazione e a uno stile di vita etici, improntati al rispetto e al rifiuto di ogni forma di sfruttamento animale. Una manifestazione che ogni anno attira molti partecipanti". Così è stato.