"É fondamentale per il benessere"

Roberta Mastellari: "Ritengo che i costi per praticare sport siano alti, ma non ho mai rinunciato perché lo considero fondamentale per la salute fisica e mentale, sia per i ragazzi che per gli adulti. Per questo, le istituzioni dovrebbero investire di più per rendere lo sport accessibile a tutti, introducendo contributi economici mirati. Negli ultimi anni, ho notato un forte aumento dei costi, sia nelle iscrizioni annuali che nelle rette mensili di palestre e associazioni sportive. Non conosco il funzionamento delle sponsorizzazioni private, ma credo che il supporto pubblico sia ancora insufficiente per garantire l’accessibilità dello sport a tutti".