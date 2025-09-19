"È franato lo storico lavoriero, va ripristinato"

"Occorre ripristinare il ’lavoriero’ di Comacchio". Lo chiede, in un’interrogazione, il consigliere regionale di Fdl Fausto Gianella che ricorda come "nei giorni scorsi è franato lo storico "lavoriero" in cemento e griglie metalliche di stazione Foce a Comacchio. Prezioso strumento legato alla pesca tradizionale e alla cultura locale, nonché simbolo identitario delle Valli di Comacchio, una struttura di grande valore storico e culturale che era parte integrante del patrimonio delle Valli di Comacchio ed elemento caratterizzante anche dal punto di vista turistico e ambientale".

Per Gianella la perdita del "lavoriero" rappresenta non solo un danno materiale, ma anche un grave colpo al patrimonio immateriale e identitario di Comacchio e dell’intero territorio del Delta. Ecco quindi la richiesta alla giunta della Regione di avviare, in collaborazione con il comune di Comacchio, l’Ente Parco del Delta e gli altri Enti preposti, "un piano urgente di recupero e rivalorizzazione della struttura e per sapere quali risorse la Regione intenda o possa attivare per il ripristino del "lavoriero" e per il sostegno - conclude Gianella - alle attività culturali e turistiche ad esso collegate".

Il lavoriero è storicamente legato a Comacchio e alle sue Valli. Sistema via via perfezionato nei secoli, consiste in una successione di recinti intercomunicanti, che permettono la pesca differenziata di pesce presso le stazioni. Inizialmente, le pareti erano costruite da uno o più strati di canna palustre, dette arelle o grisole, disposte a V e infisse nel fondale sostenute da pali di legno.