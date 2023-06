La fede cristiana non muove da una rappresentazione ideale di Dio, che nessuno ha mai visto, e tanto meno dalla narrazione astratta di una Trinità, che non potrebbe così essere comprensibile. Il percorso lo ha tracciato Giovanni nel suo Vangelo (Gv 1,18): "Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato". È Gesù Cristo che rivela il Padre, che vive da uomo, muore e risorge e, attraverso il Padre, invia lo Spirito. Solo nella prospettiva della comunione di soggetti uniti nell’amore, la Trinità di Dio da idea astratta diventa un’immagine di relazione. Il Vangelo oggi ci inserisce nel discorso tra Gesù e Nicodemo e riflette le domande, la meditazione su Gesù dei discepoli dopo la sua morte. Nicodemo, che incarna chi si trova nel buio e cerca la luce, rappresenta tutto il popolo cristiano. L’Evangelista Giovanni mostra con questo discorso cosa dopo 60 anni avevano capito i discepoli di Gesù di Nazareth, racconta che Gesù, dopo aver amato i suoi, li amò sino alla fine, cioè fino alla massima manifestazione possibile dell’amore: il dono della vita. Per questo Gesù è la rivelazione del Padre ("Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo figlio affinché chi crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna"). Gesù ha fatto conoscere un altro Dio rispetto al legislatore, al condottiero e giudice che aveva scelto Israele (ma anche rispetto alle rappresentazioni pagane che ciascuno di noi finisce per costruire a suo uso e consumo). Gesù è stato colui che ha presentato un Padre che ha tanto amato il mondo da donare tutto sé stesso. L’obiettivo di questo amore non è il premiocondanna, ma il dono della vita eterna, che non è la vita oltre la morte, ma la stessa vita nell’Eterno: il discepolo non avrà un’altra vita dopo la morte, ma vive la stessa vita dell’Eterno già in questo mondo, la vita del padre, che non è toccata dalla morte. È a questa vita che si “nasce dall’alto”, Nicodemo non poteva capire. La salvezza non è il premio per avere rispettato le regole, è lasciar sviluppare la vita, l’immagine di Dio che è in noi. Rifiutare questa proposta è rifiutare la relazione in cui anche l’unico Dio è costituito, è ripiegarsi su sé stessi. Nessuno è condannato, ma si condanna, e non in una prospettiva futura, ma da subito. I discepoli hanno sperimentato come la luce venuta al mondo non sia stata accolta, ma hanno avuto la possibilità di fare esperienza di un’immagine nuova del Padre attraverso il Figlio e lo Spirito.

Stefano Ferretti