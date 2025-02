È il 22 novembre del 2015. Un terremoto finanziario . Le paladine degli azzerati: "Non ci arrenderemo mai"

E’ domenica, 22 novembre del 2015. Nella notte un terremoto scuote una città, un’intera provincia. Non ci sono crepe nei muri, ma nei risparmi di una vita. Crepe in alcuni casi così profonde da segnare per sempre nell’anima. C’è chi non ha trovato mai il coraggio di parlare, quella notte un chiodo fisso, fantasmi che non se ne sono più andati.

"Quando ho visto che le mie azioni non c’erano più, che erano state azzerate in un primo tempo ho pensato fosse uno scherzo", dice Giovanna Mazzoni, azzerata Carife, componente con Milena Zaggia della cabina di regia del Fondo indennizzo risparmiatori. Si sono battute insieme per dieci anni, hanno vissuto i momenti più bui di tutta questa vicenda. "Andiamo avanti, non ci arrendiamo", dice, 77 anni, lavorava come funzionario di un ente pubblico parastatale. Ha perso da alcuni giorni il marito, Giovanni Marchi, 78 anni. Tante le battaglie che hanno portato avanti insieme e, ieri mattina, durante l’incontro in municipio il pensiero è andato a lui, uno dei simboli di questa infinita battaglia. Giovanna Mazzoni, a pochi mesi dal rischio che tutto venga prescritto, non ha alcuna intenzione di arrendersi. "Basta, basta, basta – ripete tre volte, ormai al termine dell’incontro –. Voglio i miei soldi, da usare come più mi piace. Pure per prendere un giorno tre badanti". Anche se ieri, mentre tornava a quei drammatici giorni, mentre lanciava un appello a mandare le raccomandate, sembrava una ragazzina. Un foglio di carta davanti a lei, la penna, per sottolineare i vari punti, le frasi decisive. Il 22 agosto del 2022 c’è stato anche un incendio nella cantina della sua abitazione. "Sono bruciati tantissimi documenti – racconta –, ma quelli più importanti erano al sicuro, in un altro luogo. Come andrà a finire questa vicenda? Andrà a finire bene, ne sono convinta", una frase che condivide anche Milena Zaggia, sempre al suo fianco in quella che definiscono una lotta certo per avere i risarcimenti ma anche per i diritti. Numerose attività hanno chiuso, tante persone consumate dalla vergogna per essere finite vittime del crac, i soldi persi come un tarlo conficcato nella mente. "Come si vede, tra mille difficoltà e ostacoli – ribadiscono Milena e Giovanna – le possibilità di tutela sono ben presenti e valide. La nostra battaglia per i legittimi diritti dei cittadini-risparmiatori non si ferma e non si fermerà mai. Non ci spaventano gli anni che passano, le sofferenze patite, le ingiustizie subite. Chi si arrende ha già perso in partenza. E noi non ci arrenderemo mai. Il sistema bancario non ci usa, siamo noi a usarlo per far valere i diritti di chi è stato tradito e colpito. Perché la giustizia non è un privilegio, ma un diritto. E chi prova a negarci ciò che ci spetta troverà sempre qualcuno pronto a combattere fino in fondo".

"Sono dieci anni che andiamo avanti – ribadisce Giovanna –, che vado avanti. Quelle mattine a partire per Roma, volevo entrare nelle stanze del potere, non solo per far valere le nostre argomentazioni giuridiche ma anche per i valori, per quelle motivazioni profondamente etiche. Ci sono stati anziani che dalla mattina alla sera si sono trovati nell’incapacità di pagare, aziende che hanno chiuso. Ricordo ancora quell’incontro al teatro comunale. Era il 3 aprile del 2016, il teatro era gremito. Eravamo uniti, determinati. Lo siamo ancora e, ripeto, andrà a finire bene". Marchi non mancò mai alle proteste in giro per l’Italia, un’eredità che non cadrà nel vuoto.

Mario Bovenzi