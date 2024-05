"É il giorno del Giro, per non dimenticare"

CENTO

Dopo 29 anni, domani il Giro d’Italia torna in città con la Riccione – Cento, 179 km piatti che strizzano l’occhio agli sprinter. Corsa rosa, che dove passa racconta al mondo gli italiani. Dal 1995 Mauro Vegni si occupa dell’organizzazione per quella che è davvero una vita in rosa. Direttore Corse Rcs e Direttore del Giro è lui che ogni anno disegna in rosa le strade dell’Italia mostrando al mondo i territori attraversati e protagonisti.

Il Giro d’Italia non è solo la poesia di un gesto atletico ma è anche un modo per raccontare l’Italia e tenere anche accesi riflettori dove ve n’è bisogno.

Vegni, qual è il compito di questa tappa?

"Il Giro in questa tappa ha soprattutto un ruolo di memoria perché è stata disegnata per toccare i paesi alluvionati. C’era la volontà della Regione di ricordare questo disastro che ha colpito quelle zone e ci siamo subito adeguati alla desiderio espresso. Il Giro ha sempre ricordato anche i momenti belli e meno belli del nostro Paese, ci sembrava giusto e abbiamo aderito alla loro richiesta. Arrivati a Cento, poi si ricorda anche il sisma del 2012".

E sportivamente?

"E’ una tappa per velocisti e in questo Giro ci sono i migliori al mondo che è giusto abbiano il loro momento di gloria".

Un Giro che attira sempre più velocisti?

"Nei grandi Giri sta diventando sempre più difficile per loro avere spazi ma noi abbiamo sempre quelle 6 o 8 tappe che sono a disposizione loro e dunque tutti gli sprinter vengono alla corsa rosa per poter misurarsi e confrontarsi l’uno con l’altro".

Ponte, curva a destra, altre due semicurve, svolta a destra e volata su via Ferrarese dopo 400 metri: cosa ci si aspetta?

"Che davanti ci siano i corridori che hanno un’esperienza un po’ più profonda delle volate. Penso ai corridori che arrivano dalla pista e che hanno una capacità di pilotare la bicicletta un pochino più di altri. La vedo come una questione tra loro".

Cento si è vestita di rosa e sono stati tirati fuori anche cimeli della tappa del ’95: quando lei, direttore del Giro, entra in paesi che si sono preparati così, cosa prova?

"Una delle raccomandazioni che faccio nel momento in cui prendiamo la decisione di dare una tappa, chiedo sempre che non sia solo la giornata della frazione ma che dal momento in cui viene presentato il Giro ci sia un susseguirsi di eventi come traino del Giro per far si che tutta la cittadinanza si compatti attorno all’evento. E’ chiaro che avere questa situazione è un moento importante perché significa che il Giro è vissuto dal momento in cui viene dichiarato fino alla giornata della tappa. E qualcuno è bravo a farlo vivere anche dopo la giornata della corsa".

E che effetto fa sapere della curiosità dei bambini centesi che in questo mese si è palesata fortemente, chiedendo della storia, di campioni come Bartali, di valori e dell’organizzazione?

"Far si che i ragazzi escano dalla scuola per venire al Giro è un’opera meritoria perchè il nostor proposito è avere dei giovani che si appassionano allo sport, ai suoi valori ma anche alla socialità. In un momento così difficile per la socialità dove ormai tutto passa attraverso i social , c’è bisogno dell’aggregazione vera e vedere sti ragazzini sulle strade credo che si ala cosa più bella che possa capitare.

Che messaggio dà ai centesi? "Il Giro è uno degli eventi più importanti del mondo, Cento ha un grande evento importante che è il carnevale e devo dire che su questi eventi si costruisce la politica turistica di questo centro. Il Giro è stata una scelta azzeccata e un investimento ben riuscito e ci auguriamo che tutto questo accada. Ci vediamo a Cento e invito tutti i cittadini a essere sulle strade del Giro".