É il giorno del saldo dei saldi: "Super sconti, c’è tanta gente. La stagione è andata un po’ così"

"L’auspicio è che possa portare nuovi clienti". Ha preso il via ieri mattina e terminerà nella giornata odierna, la tredicesima edizione della vendita promozionale, denominata ‘Il saldo dei saldi’. La manifestazione coinvolge attività del centro storico di Ferrara. Un’iniziativa promossa dalla Confcommercio Ferrara e patrocinata dal Comune di Ferrara.

Nel dettaglio i negozi, oltre cinquanta, che hanno aderito hanno addobbato le proprie vetrine con palloncini colorati gialli ‘loggati’ Confcommercio e Federazione Moda Italia. Le attività aderenti, di ogni settore merceologico sono state quelle nel centro le vie Adelardi, Bersaglieri del Po, Borgo dei Leoni, Cairoli, Canonica, Contrari, Galleria Matteotti, via Garibaldi, corso Giovecca, corso Martiri della Libertà, e ancora le vie Mazzini, Modena, Palestro, del Podestà, piazza della Repubblica, corso Porta Reno, via San Romano, via Spadari e Voltapaletto. Il meccanismo è molto semplice. Infatti, come nelle precedenti edizioni, i commercianti hanno predisposto sconti esclusivi proprio in occasione di questa due giorni dell’iniziativa promozionale, che potrà essere svolta sia all’interno che all’esterno delle attività, per chi lo vorrà, risultando in questo modo ancora più visibile ed appetibile.

Tra i negozianti i pareri sono unanimi, tra speranze e anche qualche sottolineatura, quella di essere in un periodo ‘difficile’ per i negozi del centro. In via Cairoli ‘Mood’ con Beatrice Cobianchi. "Una buona iniziativa – sottolinea – che permette di garantire scontistiche a favore dei clienti, per richiamarli all’acquisto. Ci vuole per tutti noi negozi del centro storico, veniamo da un’estate certo difficile in termini di presenze e clienti. Anche l’ultimo festival dei Buskers, con la nuova formula, ci ha penalizzato, ci auguriamo si possa rivederla in futuro". Lungo corso Bersaglieri del Po, troviamo ‘Shop Bug’. Elena Schiavina si dice fiduciosa. "Spero possa essere positiva come iniziativa, già nelle prime ore di apertura abbiamo avuto un certo numero di vendite".

Avanti così. Sulla stessa linea d’onda anche Katia Pugliesi di ‘Brand’. "Ci auguriamo che queste due giornate di super sconti possano essere positive, l’aspetto importante dell’iniziativa è quello di riuscire a garantire la presenza di numerosi clienti. Questi possono usufruire di una scontistica specifica per queste due giornate". Elisabetta Vignali di ‘Canonica 5’ ricorda: "Abbiamo avuto un ultimo mese piuttosto complicato come negozio, ma questa iniziativa sicuramente può dare ossigeno alle attività del centro. In quest’ultimo periodo c’è meno gente, si è sentito. I negozi del centro hanno bisogno di poter crescere e consolidare la propria clientela". La prima giornata ha creato un certo movimento di clienti attratti dalle vetrine che richiamano ‘Il saldo dei saldi’. Maria Chiara Montanari de il ‘Debutto Abbigliamento’ in via Canonica ribadisce: "Un momento che permette di dare ossigeno ai negozi del centro. Gli scontri possono richiamare i clienti che vengono qui per cercare i capi di abbigliamento che più gradiscono, con prezzi promozionali". In corso Giovecca ‘Vanna Scarpe & Borse", Paola Toniolo conferma: "Ho ritenuto giusto aderire all’iniziativa. Spero che la vendita promozionale possa rappresentare un aiuto per il commercio al dettaglio del centro storico. E, al contempo, un’opportunità per i clienti di trovare prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi".

Mario Tosatti