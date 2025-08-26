E il Mazza batte tre gironi di serie C. In Eccellenza 3.239 tifosi per la Spal

Stanno facendo il giro del web le immagini dello stadio Mazza in occasione della prima gara ufficiale della nuova Spal. Del resto, non capita tutti i giorni di assistere a una partita di Coppa Italia di Eccellenza con 3.239 spettatori. Numeri da record, che nulla hanno a che fare con la quinta categoria. Basti pensare che nell’ultimo weekend, nei tre gironi di serie C, oltre la metà degli incontri ha registrato un numero di presenze inferiore. E si trattava della prima giornata di campionato. In fondo, quello con il Mesola è stato un match storico per la nostra città, il primo assoluto dell’Ars et Labor dopo il disastroso fallimento del club di Joe Tacopina.

Così, una gara sulla carta quasi irrilevante (la Coppa Italia di Eccellenza rappresenta poco più di un’amichevole per la squadra di Di Benedetto e tutte le altre formazioni della categoria) si è trasformata in un evento al quale nessuno era disposto a rinunciare. Lo testimoniano le lunghe code che si sono formate ai botteghini prima della partita che hanno fatto storcere il naso ai tifosi senza però scoraggiarli. Anzi, sugli spalti si respirava un’aria completamente diversa da quella degli ultimi anni. Non si può negare che la discesa tra i dilettanti abbia prodotto tanti effetti negativi, però la ripartenza da zero ha innescato un scintilla che ha coinvolto totalmente ogni tifoso allo stadio Mazza. Se sia iniziata una luna di miele lo diranno i risultati, però il clima è senza dubbio incoraggiante. Peraltro, sta trovando riscontro l’indiscrezione circolata qualche settimana fa sulla possibilità per la Spal di disputare nell’impianto di corso Piave anche alcune gare in trasferta. Il condizionale è d’obbligo, però quantomeno le partite fuori casa contro le squadre della provincia di Ferrara (Sant’Agostino, Comacchiese e Mesola) con tutta probabilità si giocheranno allo stadio Mazza. Compreso l’incontro di Coppa Italia in programma mercoledì 1 ottobre alle 20,30 contro il Sant’Agostino, che teoricamente sarebbe la società ospitante. Per motivi di ordine pubblico infatti la Questura ha la facoltà di imporre l’inversione di campo ai club della nostra provincia, che verrebbero penalizzati da questa decisione ma otterrebbero un incasso decisamente superiore al botteghino. È molto probabile quindi che le partite di campionato Sant’Agostino-Spal del 16 novembre, Comacchiese-Spal dell’1 febbraio e Mesola-Spal del 12 aprile si disputino a Ferrara.

Ma non è tutto, perché l’esodo dei tifosi biancazzurri potrebbe mandare in tilt la macchina organizzativa di almeno la metà delle società di Eccellenza che stanno già iniziando a valutare soluzioni alternative. Risulta per esempio che il Solarolo – in vista del match contro Iglio e compagni – abbia già prenotato lo stadio di Faenza. Anche il Sanpaimola chiederà ospitalità ad un altro impianto. E non è escluso che qualche club possa bussare alla porta dell’Ars et Labor chiedendo volontariamente una inversione di campo che da un lato toglierebbe un pizzico di fascino all’incontro ma che eviterebbe problemi di ordine pubblico e garantirebbe un incasso da urlo per i parametri della categoria.