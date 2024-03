É il tempo della country music

Oggi, alle 15,30, la country music (seconda parte). Con Stefano Parma, Roberto Formignani e Roberto Poltronieri. L’evento, nell’aula magna Stefano Tassinari in via Darsena 57, per il ciclo di appuntamenti ad ingresso libero di guida all’ascolto organizzati dalla scuola di Musica Moderna – Associazione Musicisti di Ferrara in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara. Sulla scia dell’ultimo appuntamento dell’anno scorso, Stefano Parma, Roberto Formignani e Roberto Poltronieri tornano a raccontare la Country Music attraverso riferimenti storici, artisti principali, strumenti tipici ed esempi suonati. Anche quest’anno, l’Associazione Musicisti di Ferrara propone una nutrita serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica.