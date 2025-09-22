"È indagato, niente cittadinanza". Ma il Tar annulla il provvedimento

Si era visto rigettare la richiesta di cittadinanza italiana sulla base di un’accusa di maltrattamenti in famiglia dalla quale era però già stato completamente prosciolto. Ci sono voluti anni di battaglie legali, ma alla fine il protagonista di questa vicenda – un cittadino straniero che da tempo vive e lavora a Ferrara – ha ottenuto da parte del Tar l’annullamento del provvedimento del ministero dell’Interno che gli impediva di diventare cittadino italiano a tutti gli effetti.

Per ottenere giustizia gli ci sono però voluti ben undici anni. È infatti datata novembre 2014 la richiesta di cittadinanza italiana presentata dello straniero, poi rigettata con un provvedimento del Viminale. All’origine della bocciatura, un’inchiesta penale riguardante presunti maltrattamenti in famiglia, minacce e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Inoltre, era emerso a carico della moglie del richiedente un arresto per possesso di stupefacenti. Peccato però che – come sostenuto dalla difesa dello straniero – al momento dell’istanza a suo carico non ci fosse proprio nulla. Da qui l’impugnazione davanti al Tar del Lazio del provvedimento del ministero dell’Interno. Il ricorso si fondava sostanzialmente su due assunti. Primo, il procedimento penale per maltrattamenti era già stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari, mentre la vicenda giudiziaria della moglie non poteva avere alcun impatto sull’istanza dello straniero, tanto più se si tiene presente che risale a un anno dopo il divorzio tra i due.

Elementi confermati dai giudici del tribunale amministrativo nel corso della recente udienza, conclusasi con l’accoglimento del ricorso. Riguardo ai presunti maltrattamenti nei confronti della figlia, i giudici della quinta sezione bis hanno evidenziato come il procedimento penale fosse stato archiviato nel 2013, non essendo emersi elementi utili a sostenere l’accusa, mentre le contestazioni alla ex non avevano rilievo nel caso in questione. Il diniego del ministero presenta dunque "evidente difetto di istruttoria, laddove nega la cittadinanza sulla base di inesistenti maltrattamenti in famiglia contestati al ricorrente, nonché del precedente di spaccio commesso dall’ex coniuge in data successiva al divorzio". Elementi di cui l’amministrazione "avrebbe dovuto tenere conto nel valutare la domanda di cittadinanza".

f. m.