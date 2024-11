"E’ indispensabile. Ma va migliorato"

Di nuovo un salto sulla linea Bologna Ferrara. Giacomo Siboni, studente, è positivo. "Non ci sono spesso ritardi, almeno nei treni che uso io. Il problema vero ormai è diventato quello degli scioperi, devi sempre informarti prima per evitare amare sorprese". Sale in carrozza a San Lazzaro, provincia di Bologna, il paese martoriato dall’alluvione. Poi scende in stazione centrale e lì di nuovo a bordo per arrivare a Ferrara. Il convoglio parte da Bologna alle 7,10. Giacomo Siboni frequenta l’università, sta studiando Scienza della comunicazione. "Il treno è comodo, è un mezzo di trasporto indispensabile. Se ci fossero meno problemi sarebbe veramente meglio per tutti".