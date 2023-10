di don Paolo Galeazzi

Il Vangelo di questa XXIX domenica (Mt 22, 15-21) offre uno spunto di riflessione sul rapporto tra il potere civile e la dimensione religiosa della vita. Alla insidiosa domanda dei farisei "è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?" Gesù risponde chiedendo di vedere la moneta del tributo: "“Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?”. Gli risposero: “Di Cesare”. Allora disse loro: “Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”". A ciascuno il suo ambito, potremmo riassumere. Ma se l’ambito di Cesare è individuato dal codice delle leggi civili, quello di Dio è estremamente più ampio. Esso va dall’intero universo, creato dalla Parola di Dio (Gen 1), alla profondità del cuore e dell’animo umano. Nel creato vi è un riflesso della bontà del Creatore, nell’uomo addirittura la sua "immagine e somiglianza" (Gen 1, 27). Forse queste verità non interessavano agli uomini che posero la questione a Gesù, ma è la parte più importante del discorso. Vi è una dipendenza del creato verso il suo Creatore, tanto che il senso profondo del primo (e in particolare dell’uomo) è svelato pienamente dal secondo. Per converso, infatti: "la creatura senza il Creatore svanisce. L’oblio di Dio rende opaca la creatura stessa". (GS 35). Vi è certamente una autonomia nella creazione, voluta espressamente da Dio, ma "se con l’espressione ‘autonomia delle realtà temporali’ si intende dire che le cose create non dipendono da Dio e che l’uomo può adoperarle senza riferirle al Creatore, allora a nessuno che creda in Dio sfugge quanto false siano tali opinioni" (Ibid.). "L’uomo può costruire un mondo senza Dio, ma questo mondo finirà per ritorcersi contro l’uomo. In realtà, Dio è la radice e il fine supremo dell’uomo, e questi porta in sé un germe divino. Perciò, è la realtà di Dio che svela e illumina il mistero dell’uomo" (Reconciliatio et paenitentia, 18). Poiché questa “realtà di Dio” si è manifestata concretamente nel mistero di Cristo, è a lui che occorre guardare. Anzitutto perché "per mezzo di lui ha fatto anche il mondo, questo Figlio che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola" (Eb 1,2-3). Gesù è l’uomo nuovo, che "dopo aver compiuto la purificazione dei peccati si è assiso alla destra della maestà nell’alto dei cieli" (Eb 1,3); egli intende esercitare la sua autorità su chi lo accoglie, purificandone i cuori dal peccato, rendendoci figli capaci di esprimere nella vita questa nuova condizione di libertà.