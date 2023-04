"È l’ospedale dell’Alto Non ridimensionatelo"

CENTO

Il consigliere provinciale Francesco Carità, solidale con la popolazione dell’Alto Ferrarese contro il ridimensionamento dell’ospedale di Cento, chiede un coinvolgimento da parte della Regione. "L’ospedale di Cento non si tocca". E’ anche la voce del consigliere della Provincia di Ferrara, Francesco Carità, in un coro unanime della popolazione dell’Alto Ferrarese, raccogliendone le istanze e portavoce nei centri della politica. "I cittadini rifiutano la prospettiva paventata dalla Regione, che intenderebbe inviare i casi più gravi negli hub di grandi dimensioni e creare presidi di distretto solo per i casi più leggeri - spiega - un declassamento del pronto soccorso centese provocherebbe il venir meno dei presupposti per l’esistenza di altri reparti dell’ospedale".

Nosocomio punto di riferimento per territori provinciali di Ferrara, Modena e Bologna. "Importante in quest’area un presidio di alto livello che garantisca una risposta completa – prosegue - e che possa continuare a contare su una molteplicità di reparti. Ricordiamo anche il fondamentale apporto di questo presidio nel biennio pandemico". Ecco perchè la levata di scudi della popolazione trova sostegno nel loro rappresentante provinciale. "Sia i cittadini che il personale sanitario hanno rivolto il loro appello al mondo amministrativo e politico in vari modi, dai comitati alle raccolte di firme. Dal canto loro i rappresentanti politici dei Comuni dell’Alto ferrarese hanno espresso assieme al sindaco di Cento l’intenzione di tutelare i servizi dell’ospedale di Cento, e con essi dell’assistenza sanitaria sul territorio - conclude Carità - ma poiché occorre agire a livello regionale richiediamo al presidente e agli organi politici della Provincia di redigere e sottoscrivere un documento contro ogni forma di ridimensionamento della struttura e dei servizi erogati, e di incontrare l’assessore regionale alla Sanità per ottenere i necessari chiarimenti e per proporgli formalmente il coinvolgimento di una rappresentanza istituzionale bipartisan del territorio, con cui definire strategie condivise in ambito sanitario. Sarebbe opportuno inoltre incaricare una delegazione del consiglio provinciale perchè raccolga e organizzi le forme di protesta spontanee, per coordinarle e programmare di concerto le attività".

l.g.