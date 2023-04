E luce sia allo stadio, al via la sistemazione delle nuove torri faro

COPPARO

Sono programmati per oggi gli interventi di calibratura e puntamento definitivo dei nuovi fari all’interno dello stadio comunale di Copparo. La ditta Zanella Impianti eseguirà le operazioni attraverso l’impiego di piattaforme aeree, che, per motivi di sicurezza, non consentiranno attività concomitanti all’intervento. Saranno così completati i lavori di sostituzione delle vecchie torri faro con le quattro nuove strutture, dotate di scalette esterna per la manutenzione in quota e di nuovi corpi illuminanti a led. Queste operazioni chiuderanno l’intervento che rientra nel secondo lotto della manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo, il quale prevede la realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per le docce degli spogliatoi e una nuova illuminazione del campo e della pista di atletica con tecnologia a led. Durante la fase preparatoria del lavoro si era riscontrata la necessità di procedere a una verifica preliminare di stabilità delle torri faro, dal fusto in acciaio, alla corona mobile, a causa della vetustà dei manufatti e della variazione di pesi conseguente alla prevista sostituzione dei fari con nuovi gruppi ottici, più ridotti e contenuti.